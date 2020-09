Kramp-Karrenbauer nennt System Putin ein aggressives Regime

Betroffene begleiten künftig Missbrauchsaufarbeitung in EKD

Hannover: Die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche in Deutschland wird künftig von einem Betroffenenbeirat begleitet. Das Gremium will Mitte September zum ersten Mal zusammenkommen. Das teilte die EKD in Hannover mit. Das Gremium besteht aus zwölf Mitgliedern, die über eine öffentliche Ausschreibung ausgewählt wurden. Katarina Sörensen, Mitglied des neuen Beirates, sagte, aus den massiven Fehlern und Vertuschungen der Vergangenheit müsse die Kirche lernen - um Gerechtigkeit für Betroffene zu schaffen, um Täterstrategien zu durchbrechen und um Kinder und Jugendliche heute und in der Zukunft besser zu schützen.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 03.09.2020 20:00 Uhr