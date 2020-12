Kramp-Karrenbauer mahnt zu politischer Stabilität in Sachsen-Anhalt

Nachrichtenarchiv - 04.12.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Entlassung von Sachsen-Anhalts Innenminister Stahlknecht hat die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer die Koalition in Magdeburg zur Beilegung ihres Streits gemahnt. Sie hoffe, dass alle verantwortlichen Kräfte gemeinsam mit Ministerpräsident Haseloff für politische Stabilität sorgen, sagte Kramp-Karrenbauer. Nach ihren Worten liegt die Entscheidung jetzt insbesondere bei SPD und Grünen, die sich ihrer staatspolitischen Verantwortung bewusst werden müssen. Das schwarz-rot-grüne Bündnis in Sachsen-Anhalt droht an einem Streit über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags zu zerbrechen. SPD und Grüne sind für die Erhöhung, die CDU ist dagegen. Weil Innenminister Stahlknecht, der auch CDU-Landesvorsitzender ist, angekündigt hatte, dass die CDU gegebenenfalls allein in einer Minderheitsregierung weitermachen werde, entließ ihn Ministerpräsident Haseloff.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2020 19:00 Uhr