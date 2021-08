Kramp-Karrenbauer lässt Ende der Evakuierungsmission offen

Nachrichtenarchiv - 26.08.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer will sich nicht festlegen, wie lange die Bundeswehr noch Menschen aus Afghanistan evakuieren kann. Im ZDF verwies die CDU-Politikerin am Abend auf eine Bedrohungslage durch terroristische Anschläge. Dadurch schließe sich das Zeitfenster - wie groß es noch sei, darüber wolle sie nicht spekulieren. Zuvor hatten der Spiegel und die Bild-Zeitung berichtet, dass die Bundeswehr ihre Evakuierungsmission am Flughafen Kabul heute beenden könnte. Belgien hat bereits am Abend seine Flüge aus Afghanistan eingestellt. Die US-Regierung will ihre Soldaten kommenden Dienstag endgültig abziehen. Aus dem Weißen Haus hieß es, man prüfe, wie man auch nach diesem Termin Menschen unterstützen könne, die Afghanistan verlassen wollen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.08.2021 01:00 Uhr