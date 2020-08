Kramp-Karrenbauer kündigt Unterstützung für Länder mit Standortschließungen an

Nachrichtenarchiv - 31.07.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer will die vom geplanten US-Truppenabzug betroffenen Bundesländer unterstützen. Sie wolle sich deshalb nach der Sommerpause mit den jeweiligen Ministerpräsidenten treffen, so Kramp-Karrenbauer. Soweit bisher bekannt sind die bayerischen Standorte Vilseck und wohl auch Grafenwöhr betroffen, sowie Spangdahlem in Rheinland-Pfalz und Stuttgart in Baden-Württemberg. - Die Verteidigungsministerin nannte den angekündigten Abzug von rund 12.000 US-Soldaten "bedauerlich". Sie forderte gleichzeitig, dass Europa selbst mehr für die Gewährleistung seiner Sicherheit tut. Sie wolle deshalb die deutsche Ratspräsidentschaft dafür nutzen, dass die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik endlich schneller vorankommt. Die US-Regierung hatte gestern angekündigt, dass etwa ein Drittel der 36.000 in Deutschland stationierten US-Soldaten abgezogen wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2020 10:00 Uhr