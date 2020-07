Kramp-Karrenbauer kündigt neuen Freiwilligendienst in der Bundeswehr an

Nachrichtenarchiv - 05.07.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer ist gegen eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Stattdessen kündigte sie einen neuen Freiwilligendienst in der Bundeswehr an. Er soll im kommenden Jahr eingeführt werden und "Dein Jahr für Deutschland" heißen. Die Verteidigungsministerin reagierte damit auf einen Vorstoß der Wehrbeauftragten Högl. Die SPD-Politikerin hatte vor dem Hintergrund rechtsextremistischer Vorfälle in der Bundeswehr eine Debatte über die Wiedereinführung der Wehrpflicht angestoßen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.07.2020 01:00 Uhr