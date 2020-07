Kramp-Karrenbauer kündigt neuen Freiwilligendienst für die Bundeswehr an

Nachrichtenarchiv - 04.07.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat einen neuen Freiwilligendienst in der Bundeswehr angekündigt. Bei einer virtuellen CDU-Veranstaltung sagte sie, dass der Dienst nächstes Jahr starten soll - unter dem Titel: "Dein Jahr für Deutschland". Jugendliche, die sich dafür entscheiden, sollen in ihrer Heimat eine sechsmonatige militärische Grundausbildung bekommen und dann für sechs Monate zu einem Reservedienst eingezogen werden. Kramp-Karrenbauer betonte, es gehe nicht darum, die Wehrpflicht in alter Form wieder aufleben zu lassen. Die Wehrbeauftragte Högl hatte zuvor eine Wiedereinführung der Wehrpflicht gefordert und gesagt, dass damit rechtsextremistische Vorfälle wie zuletzt bei der Bundeswehr-Eliteeinheit KSK möglicherweise verhindert werden könnten. Widerspruch kam sofort von Linken, Grünen und der FDP.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2020 14:00 Uhr