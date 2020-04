Kramp-Karrenbauer kritisiert unterschiedliche Coronaregeln in den Bundesländern

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat das unterschiedliche Vorgehen der Bundesländer bei den Corona-Beschränkungen kritisiert. Dem SWR sagte sie, es sei für die Länder, die vorsichtiger unterwegs seien, sehr schwer eine solche Linie zu halten, wenn es Nachbarn gebe, die das anders machten. Der saarländische Ministerpräsident Hans sprach in der "Rheinischen Post" von einem schmalen Grat, die berechtigten Interessen der Wirtschaft und die Gesundheit der Menschen gegeneinander abzuwägen. Der CDU-Politiker macht sich nach eigenen Worten große Sorgen, dass - so wörtlich "wir Ende April feststellen, dass wir wieder weiter in die Krise reingerutscht sind." Dann müsste es einen zweiten Lockdown geben, der mit Sicherheit schärfer werde als der erste. Dagegen schlug Bundesgesundheitsminister Spahn vor, die Beschränkungen zu lockern. Wer mit dem nötigen Abstand zu anderen im Fitnessstudio trainiere, sollte das nach Spahns Ansicht wieder tun können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2020 00:00 Uhr