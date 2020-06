Kramp-Karrenbauer kritisiert Trumps US-Truppenabzugspläne aus Deutschland

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat die Kritik von US-Präsident Trump an Deutschlands Nato-Beitrag zurückgewiesen. Die CDU-Politikerin sagte, die Militärallianz sei keine Handelsorganisation und Sicherheit keine Ware. Sie verwies darauf, dass sich Deutschland nach dem Terroranschlag vom 11. September 2001 in den USA am folgenden Krieg in Afghanistan beteiligt hat. Zugleich betonte Kramp-Karrenbauer die Bedeutung der US-Truppen in Deutschland für die Sicherheit Europas aber auch die der USA insgesamt. - US-Präsident Trump hatte gestern angekündigt, fast 10.000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen, weil sich die Bundesregierung weigere, die Verteidigungsausgaben auf das NATO-Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2020 09:00 Uhr