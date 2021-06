Kramp-Karrenbauer kritisiert Entgleisungen von Bundeswehr-Soldaten

Delta-Variante gefährdet EM-Spiele in London

London: Die rapide Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus in Großbritannien hat eine Diskussion über die dortigen Spiele der Fußball-Europameisterschaft in Gang gebracht. Möglicherweise können die geplanten Begegnungen in der Londoner Wembley-Arena nicht stattfinden. Dort sind für kommende Woche zwei Achtelfinals angesetzt. Außerdem sollen in London beide Halbfinals und das Endspiel über die Bühne gehen. Nach einem Bericht der britischen "Times" könnten die Spiele nach Budapest verlegt werden. Es gibt aber noch keine Entscheidung der UEFA. Kanzleramtsminister Braun rät deutschen Fußballfans wegen der Delta-Variante des Coronavirus von Reisen nach London zu den Halbfinalspielen und dem Finale der Europameisterschaft ab. Die Variante treibt trotz hoher Impfquote die Zahl der Neuinfektionen in Großbritannien derzeit deutlich in die Höhe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2021 12:00 Uhr