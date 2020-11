Kramp-Karrenbauer: Kandidatenstreit beschädigt CDU - Merz widerspricht

Nachrichtenarchiv - 22.11.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hat mit Äußerungen über ihre Nachfolger-Kandidaten für eine neue Debatte in ihrer Partei gesorgt. Kramp-Karrenbauer warf den Bewerbern für den CDU-Vorsitz, Merz, Laschet und Röttgen, in einem Zeitungsinterview einen - so wörtlich - "ruinösen Wettbewerb" vor. Dieser falle zuerst auf die Kandidaten zurück, aber auch auf die CDU. Merz wies die Kritik Kramp-Karrenbauers zurück. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man befinde sich in einem ganz normalen, parteipolitischen Auswahlprozess.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.11.2020 03:00 Uhr