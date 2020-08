Kramp-Karrenbauer hält Maskenpflicht am Arbeitsplatz für denkbar

Länder diskutieren über bundesweite Obergrenze für Teilnehmer von Privatfeiern

Berlin: In mehreren Bundesländern gibt es Widerstand gegen eine bundesweit einheitliche Teilnehmergrenze für private Feiern. Eine Umfrage der dpa zeigt, dass Berlin, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz grundsätzlich dafür sind, eine Obergrenze für Familienfeiern, Geburtstagspartys oder Hochzeiten einzuführen. Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind dagegen. Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung spielen private Feiern mittlerweile in einigen Bundesländern die Hauptrolle bei der Zahl der Neuinfektionen. Demnach haben sich in Nordrhein-Westfalen etwa 33 Prozent der Infizierten bei Partys in den eigenen vier Wänden oder bei Treffen mit Bekannten angesteckt. In Berlin sind es sogar 60 Prozent. Gesundheitsminister Spahn hatte bereits Anfang der Woche eindringlich vor privaten Feiern gewarnt. Bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag soll über das Thema gesprochen werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.08.2020 06:00 Uhr