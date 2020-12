Kramp-Karrenbauer fordert Scholz auf, im Drohnen-Streit aktiv zu werden

Nachrichtenarchiv - 27.12.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Streit zwischen Union und SPD über eine Bewaffnung von Bundeswehr-Drohnen verschärft sich. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat Finanzminister Scholz vorgeworfen, eine 25-Millionen-Euro-Vorlage, die seit Wochen vorliege, noch immer nicht für den Haushaltsausschuss freigegeben zu haben. Deshalb könne das Parlament bisher nicht über die Drohnen-Bewaffnung entscheiden, sagte die CDU-Chefin der Welt am Sonntag. Vonseiten der SPD hatte es geheißen, es gebe noch Diskussionsbedarf. Dazu erklärte Kramp-Karrenbauer, über eine Bewaffnung der Drohnen werde seit acht Jahren debattiert, alle Argumente lägen auf dem Tisch. Die SPD mache hier zum zweiten Mal einen Rückzieher. Die Soldaten könnten sich also augenscheinlich nicht auf die SPD verlassen, so Kramp-Karrenbauer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2020 06:00 Uhr