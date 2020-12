Kramp-Karrenbauer fordert Entscheidung über bewaffnete Drohnen für Bundeswehr

Merkel fordert härteren Lockdown

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat angesichts steigender Corona-Infektionszahlen einen härteren Lockdown mit Ladenschließungen nach Weihnachten gefordert. Bei der Generaldebatte im Bundestag plädierte die Kanzlerin für drastische Kontakteinschränkungen schon in den zwei Wochen bis zum 24. Dezember. Die Einschränkung der Kontakte sei momentan noch nicht ausreichend, mahnte Merkel in ihrer Rede. Essens- und Glühweinstände auf der Straße seien damit nicht vereinbar. Deutschland müsse die Pandemie wieder in den Griff bekommen. Von der Opposition kam Kritik. So warf die AfD der Regierung vor, der Lockdown richte mehr wirtschaftlichen Schaden an als er gesundheitlichen Nutzen bringe. Die FDP verlangte mehr Berechenbarkeit in der Coronapolitik.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2020 21:00 Uhr