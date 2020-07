Kramp-Karrenbauer fordert bessere Schulung von UN-Blauhelmen

Das Wetter in Bayern: in der Nacht überwiegend klar und kühl

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht vielerorts klar oder nur locker bewölkt, es kühlt auf 13 bis 8 Grad ab. Morgen im Süden Bayerns oft Sonnenschein. Im Norden teils freundlich, teils bewölkt. Vor allem in Unter- und Oberfranken fällt gelegentlich Regen. Am Freitag in ganz Bayern unbeständig. Höchstwerte nördlich des Mains 15 bis 22, sonst 23 bis 28 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2020 18:00 Uhr