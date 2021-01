Kramp-Karrenbauer eröffnet CDU-Parteitag

Nachrichtenarchiv - 15.01.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die scheidende CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hat am frühen Abend den ersten digitalen Parteitag der Christdemokraten eröffnet. Kramp-Karrenbauer verteidigte es, dass der Parteitag nur im Internet und im Fernsehen übertragen wird. Verantwortung leite die CDU. Deshalb sei man zu dem Schluss gekommen, den Parteitag wegen der Pandemie nur digital durchführen zu können. Bundesgeschäftsführer Hennewig erläuterte, wie morgen die mit Spannung erwartete Wahl des neuen Parteivorsitzenden ablaufen wird. Demnach stimmen die 1001 Delegierten von zuhause aus zunächst digital und in geheimer Abstimmung ab, dann noch einmal per Brief. Dieses Ergebnis soll erst in einer Woche vorliegen. Die Kandidaten für den Parteivorsitz Laschet, Merz und Röttgen haben aber versichert, dass sie das Ergebnis der Online-Abstimmung akzeptieren werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2021 19:00 Uhr