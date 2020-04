Kramp-Karrenbauer bietet Bundeswehrhilfe bei Ausstieg aus Coronahilfen an

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Verteidigungsministern Kramp-Karrenbauer hat die Unterstützung der Bundeswehr beim schrittweisen Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen angeboten. Man habe viele Soldaten, die bereit seien zu helfen, so die Ministerin. Es komme jetzt darauf an, was die Länder verlangen. Soldaten könnten etwa in Gesundheitsämtern bei der Nachverfolgung von Infektionsketten helfen, sagte Kramp-Karrenbauer weiter. Sie könnten aber auch Einkäufe organisieren, wenn Menschen ihre Wohnung nicht verlassen dürfen. Am Osterwochenende sind in ganz Deutschland Bundeswehrsoldaten im Kampf gegen die Corona-Pandemie im Einsatz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2020 07:00 Uhr