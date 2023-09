Kraftfahrt-Bundesamt droht Mercedes mit Stilllegungen

Berlin: Das Kraftfahrt-Bundesamt droht Mercedes-Benz mit der Stilllegung tausender Diesel-Autos. Grund dafür sind Abgasmanipulationen. In Fahrzeugen mit der Abgasnorm Euro 6 weise eine Reihe der verbauten Motoren unzulässige Abschalteinrichtungen auf, heißt es in einem Schreiben des Kraftfahrt-Bundesamts an den Stuttgarter Konzern. Das KBA hatte den Hersteller aufgefordert, bis Ende Juli geeignete Abhilfemaßnahmen mitzuteilen. Nach BR- und Spiegel-Informationen hat das Unternehmen eine Fristverlängerung erreicht. Ein Mercedes-Benz-Sprecher teilte mit, der Konzern stehe im Austausch mit dem Kraftfahrt-Bundesamt und kooperiere vollumfänglich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2023 11:15 Uhr