Kräftige Gewitter in Oberbayern - Tierpark Hellabrunn geschlossen

Nachrichtenarchiv - 03.07.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Kräftige Gewitter sind am Abend über Teile Oberbayerns gezogen. Straßen wurden überflutet, Bäume entwurzelt und Keller liefen voll Wasser. Feuerwehr und Rettungsdienste melden rund 200 Einsätze in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen. In München bleibt der Tierpark Hellabrunn heute geschlossen. Hier müssen tagsüber Unwetterschäden beseitigt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.07.2020 01:00 Uhr