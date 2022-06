Kosten für zweite Stammstrecke in München steigen enorm

Nachrichtenarchiv - 30.06.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Bau der Zweiten Stammstrecke wird offenbar noch teurer als bisher bekannt. Wie das bayerische Verkehrsministerium mitteilte, ist aktuell eine Summe von 7,2 Milliarden Euro veranschlagt. Das ist mehr als das Dreifache der ursprünglich geplanten Summe von zwei Milliarden Euro. In einer Pressekonferenz forderte Verkehrsminister Bernreiter den Bund und die Deutsche Bahn auf, zu diesen Kostenschätzungen Stellung zu nehmen. Er machte außerdem deutlich, dass die geplante Inbetriebnahme der unterirdischen Trasse nicht zu halten sei. Eigentlich hätte sie 2026 fertig sein sollen. Jetzt ist von 2037 die Rede. - Ein für heute geplantes Krisentreffen zur Stammstrecke hatte Bundesverkehrsminister Wissing kurzfristig abgesagt. An der zweiten Stammstrecke für S-Bahnen und Regionalzüge in München wird bereits seit 2017 gebaut.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.06.2022 11:45 Uhr