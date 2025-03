Kosten für WG-Zimmer gehen regional weit auseinander

WG-Kosten liegen weiter auf hohem Niveau: Kurz vor Beginn des Sommersemesters kostet ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft im Schnitt 493 Euro. Das ist ein Plus von knapp einem Prozent, wie aus einer Auswertung des Moses Mendelssohn Instituts hervorgeht. Allerdings variieren die Preise zwischen den Städten stark. In Chemnitz kosten ein WG-Zimmer durchschnittlich 265 Euro, in München 800.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.03.2025 08:15 Uhr