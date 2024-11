Kosten für Bayerns Kliniken haben sich seit 2003 mehr als verdoppelt

Schweinfurt: Die Gesamtkosten der bayerischen Krankenhäuser sind in den vergangenen 20 Jahren enorm gestiegen. Im vergangenen Jahr kostete die Krankenhausversorgung im Freistaat gut 22 Milliarden Euro. 2003 waren es noch gut 9 Milliarden. Das teilte das Statistische Landesamt in Schweinfurt mit. Also sind die Kosten in 20 Jahren um 135 Prozent gestiegen. Den größten Posten machen die Personalausgaben aus - nämlich fast zwei Drittel - mit knapp 14 Milliarden Euro. Der Bundesrat stimmt morgen über die Klinikreform von Noch-Bundesgesundheitsminister Lauterbach ab. Er will mit der Reform die Kosten im Krankenhausbereich in den Griff bekommen. Außerdem betonte er im ARD-ZDF Morgenmagazin, durch die geplante Spezialisierung würden die Behandlungen besser, das rette Leben.

