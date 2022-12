Kosovo schließt größten Grenzübergang nach Serbien

Nachrichtenarchiv - 28.12.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Pristina: Die Streitigkeiten auf dem Balkan schaukeln sich immer weiter hoch: Serbien hatte wegen der wachsenden Spannungen mit der Regierung in Pristina die Armee in Alarmbereitschaft versetzt - daraufhin hat der der Kosovo den größten Grenzübergang zu dem Nachbarland dichtgemacht. Das hat für Tausende im Ausland arbeitende Kosovaren erhebliche Folgen für einen Besuch in der Heimat über die Feiertage. Merdare ist zudem der wichtigste Grenzübergang für Lkw. Das Außenministerium des Kosovo erklärte auf Facebook, wer in Serbien unterwegs sei, müsse die noch geöffneten Grenzübergänge nehmen oder über Nordmazedonien ins Land reisen. Hintergrund der Spannungen ist die Haltung der im nördlichen Teil des mehrheitlich albanischen Kosovo lebenden, rund 50.000 Serben. Sie weigern sich den Kosovo als Staat anzuerkennen.

