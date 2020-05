Korruptionsprozess gegen Netanjahu beginnt vor Jerusalemer Gericht

Lufthansa fliegt ab Juni wieder 20 Ferienziele an

Berlin: Die Lufthansa will ihr Streckennetz wieder ausbauen. Das meldet die "Bild am Sonntag" und beruft sich dabei auf Konzernkreise. Demnach sollen in der zweiten Junihälfte allein aus Frankfurt wieder rund 20 Ziele angeflogen werden - darunter Heraklion, Rhodos, Dubrovnik, Faro, Venedig, Ibiza und Malaga. Dem Bericht zufolge sind auch mehr Verbindungen nach Mallorca geplant. Mit dem neuen Flugplan sollen insgesamt 80 weitere Flugzeuge reaktiviert werden, die bislang wegen der Corona-Pandemie am Boden standen. Die Lufthansa ist wegen der Reisebeschränkungen auf Hilfen vom Staat angewiesen. er will den Konzern mit neun Milliarden Euro unterstützen. Angeblich stehen die Verhandlungen kurz vor dem Abschluss.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2020 06:00 Uhr