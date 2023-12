Korruptionsprozess gegen Israels Regierungschef Netanjahu geht weiter

Jerusalem: In Israel ist das Korruptionsverfahren gegen Regierungschef Netanjahu wieder aufgenommen worden. Israelischen Medien zufolge könnte Netanjahu in einigen Monaten in den Zeugenstand gerufen werden. Der 74-Jährige ist seit Mai 2020 in insgesamt drei Fällen wegen Bestechlichkeit, Betrugs und Untreue angeklagt. Nach dem Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober war das Verfahren zunächst auf Eis gelegt worden. Netanjahu streitet alle Vorwürfe ab und sieht sich als Opfer der Staatsanwaltschaft und der Medien. Er ist der erste amtierende Ministerpräsident in der Geschichte Israels, dem wegen Korruption der Prozess gemacht wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.12.2023 20:15 Uhr