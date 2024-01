Kopp will Missbrauch in der evangelischen Kirche aufarbeiten

München: Die evangelische Kirche will Missbrauchsopfern in Zukunft besser gerecht werden. Das hat der bayerische Landesbischof Kopp gesagt. Die gestern vorgestellte Studie sei ein wichtiger Schritt zur Aufarbeitung, so Kopp. Die Autoren hatten mehr als 2.200 Betroffene sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und mehr als 1.200 mutmaßliche Täter ermittelt. Und das sei nur die "Spitze der Spitze des Eisbergs", betonten die Forscher. Kopp sagte, man wolle Betroffene ermutigen, sich an die Meldestelle der Landeskirche zu wenden. Es gehe nun darum, konsequent den Weg der Aufarbeitung weiterzugehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.01.2024 01:00 Uhr