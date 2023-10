Kopp spricht sich für Ausbau der Ökumene aus

München: Der neue evangelische Landesbischof Christian Kopp hat sich dafür ausgesprochen, die Ökumene in Bayern auszubauen. Im Interview mit BR24 sagte Kopp, man solle evangelische und katholische Doppelstrukturen in den Gemeinden abbauen. Wichtig für die Zukunft der Kirchen sei es, die Kräfte etwa bei der Nutzung von Gebäuden zu bündeln. Wegen der hohen Zahl der Kirchenaustritte stünden weniger finanzielle Ressourcen zur Verfügung, sagte Kopp. Trotzdem wolle die evangelische Kirche flächendeckend präsent sein. Es sei allerdings eine riesige Herausforderung, Angebote in der Kinderbetreuung und in der Pflege aufrechtzuerhalten. Kopp ist Nachfolger von Heinrich Bedford-Strohm, der zwölf Jahre im Amt war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2023 10:00 Uhr