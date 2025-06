Kopf-an-Kopf-Rennen bei Präsidentschaftswahl in Polen

Warschau: Bei der Stichwahl für das Präsidentenamt in Polen ist das Rennen wie erwartet eng. Die jüngste Prognose vom späten Abend sieht den von der nationalistischen Partei PiS unterstützten Nawrocki vorn - mit 50,7 Prozent der Stimmen. In ersten Prognosen hatte noch der Kandidat der pro-europäischen Regierung, Trzaskowski, geführt. Die Wahlkommission erwartet das endgültige Ergebnis frühestens Morgen früh. Der Ausgang der Wahl wird mit darüber entscheiden, ob Polen seinen Platz in der EU festigen oder eher einen nationalistischen Weg gehen wird.

