Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Parlamentswahl in Tschechien

09.10.2021 18:15 Uhr

Prag: Der Ausgang der Parlamentswahl in Tschechien ist zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen geworden: Je weiter die Auszählung im Lauf des Tages voranschreitet, umso mehr schrumpft der Vorsprung der Regierungspartei ANO von Ministerpräsident Babis. Aktuell liegt die ANO weniger als einen Prozentpunkt vor dem konservativen Oppositionsbündnis Spolu. Beide kommen auf 27 bis 28 Prozent. Auf Platz drei folgt die Piraten- und Bürgermeisterpartei mit 15 Prozent, die Rechtsradikalen erzielen rund zehn Prozent. Babis' bisherige Koalitionspartner scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde. Rechnerisch wäre damit ein Machtwechsel möglich. Allerdings hat Staatspräsident Zeman bereits betont, dass er den Chef der stärksten Partei mit der Regierungsbildung beauftragen will. Zeman gilt als Unterstützer des aktuellen Regierungschefs Babis.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.10.2021 18:15 Uhr