Kopenhagen weist Kritik von Vance mit scharfen Worten zurück

Kopenhagen: Die dänische Regierung hat die Kritik von US-Vizepräsident Vance während seines Grönland-Besuchs in scharfer Form zurückgewiesen. Außenminister Rasmussen erklärte auf X wörtlich: "So redet man nicht mit engen Verbündeten". Man sei offen für Kritik, schätze aber den Ton überhaupt nicht, so der dänische Außenminister weiter. Er bot zugleich eine verstärkte Militärpräsenz der USA auf Grönland an. Vance hatte dort eine US-Militärbasis besucht und dabei Dänemark vorgeworfen, Grönland vernachlässigt zu haben. Seit der Ankündigung von US-Präsident Trump, er wolle Grönland unter amerikanische Kontrolle bringen, sind die Beziehungen zu Dänemark angespannt. Grönland gehört zum Königreich Dänemark, ist aber in vielen Bereichen autonom.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2025 12:00 Uhr