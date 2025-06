Kopenhagen löst Wien als lebenswerteste Stadt der Welt ab

London: In der Rangliste der lebenswertesten Städte der Welt liegt Kopenhagen nun auf Platz eins. Damit löst die dänische Hauptstadt Wien als langjährigen Spitzenreiter ab. Im Ranking der Economist-Gruppe kommt Wien aktuell auf Platz zwei, gefolgt von Zürich, Melbourne und Genf. Bewertet wurden die Bereiche Stabilität, Bildung und Infrastruktur. Am schlechtesten schneiden Karachi in Pakistan und Algier ab. Insgesamt wurden 170 Städte verglichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2025 06:00 Uhr