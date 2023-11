"Kool & The Gang"-Schlagzeuger George Brown stirbt mit 74 Jahren

Los Angeles: Der Mitgründer und langjährige Schlagzeuger von "Kool & The Gang", George "Funky" Brown, ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Wie seine Plattenfirma mitteilte, erlag Brown gestern in Los Angeles den Folgen einer Krebserkrankung. Er hatte sich erst in diesem Jahr aus gesundheitlichen Gründen aus dem Musikgeschäft zurückgezogen, nachdem er das letzte Album der Band produziert hatte, "People Just Wanna Have Fun". Mit einer eingängigen Mischung aus Jazz, Funk und Soul, die Brown gerne als "den Klang der Freude" bezeichnete, verkauften "Kool & The Gang" Millionen Platten und wurden auch mit einem Grammy ausgezeichnet. Die Band gründete sich 1964 und hieß ursprünglich Jazziac. Mitte der 70er Jahre gelang der Durchbruch. Zu den größten Erfolgen von Kool & The Gang gehörten Hits wie "Too Hot", "Ladies Night", "Joanna" und "Celebration".

