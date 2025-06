Konzertpremiere in der Münchner Arena

München: Heute Abend findet zum ersten Mal eine große Musikveranstaltung in der Allianz-Arena statt - das Konzert der Hardrock-Band Guns N'Roses. Zehntausende Zuschauer werden erwartet. Weil das Münchner Olympiastadion umfassend saniert wird und für Großveranstaltungen ausfällt, sollen nach dem Guns-N'Roses-Konzert noch weitere in der Arena stattfinden. Der alte Rasen wurde schon auf den neuen FC-Bayern-Campus verlegt. Für das Konzert wird der Boden mit speziellen Platten abgedeckt. Ende des Monats bekommt die Arena in Fröttmaning einen neuen Rasen.

