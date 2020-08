Konzert-Experiment zum Corona-Risiko bei Großveranstaltungen in Leipzig hat begonnen

Kreml-Kritiker Nawalny wird in Berliner Charite behandelt

Berlin: Der schwerkranke russische Kreml-Kritiker Nawalny wird in der Berliner Charite behandelt. Der im Koma liegende 44-Jährige wird dort nach Angaben der Klinikleitung zunächst untersucht. Das werde einige Zeit in Anspruch nehmen. Nawalny hatte am Donnerstag während eines Inlandsflugs in Russland gesundheitliche Probleme bekommen. Nach einer Notlandung wurde er in einer Klinik im sibirischen Omsk behandelt. Die Ärzte dort diagnostizierten eine Stoffwechselerkrankung. Nawalnys Angehörige gehen dagegen davon aus, dass er vergiftet wurde und kämpften daher für eine rasche Verlegung in ein deutsches Krankenhaus. Die Ärzte in Russland hielten den Komapatienten aber zunächst für nicht transportfähig. Die Anhänger des Oppositionellen mutmaßen, dass die russische Regierung die Verlegung so lange verhindert hatte, bis kein Gift mehr in Nawalnys Blut nachweisbar ist.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.08.2020 12:15 Uhr