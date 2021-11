Konzerne wollen Kantinen nach Corona-Status aufteilen

Nachrichtenarchiv - 01.11.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Mehrere Konzerne in Nordrhein-Westfalen wollen ihren Mitarbeitern in den Kantinen je nach Corona-Status unterschiedliche Bereiche anbieten. Wie die Rheinische Post berichtet, dürfen Geimpfte und Genesene bei Bayer, E.On und Alltours dann ohne Beschränkungen zusammensitzen. Wer sich nicht impfen lasse oder keine Auskunft zu seinem Status geben wolle, müsse dagegen weiter mit Abstandsregeln, Maskenpflicht und Trennwänden beim Essen leben. - Bundesweit sind die Corona-Zahlen erneut gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldet heute früh 9.658 neue positive Tests, gut 3.000 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz erhöht sich von 149,4 gestern auf 154,8. Spitzenreiter bei den Landkreisen bleibt Mühldorf am Inn mit aktuell 654,2.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2021 08:00 Uhr