Konzept für sichere Wiesn wird vorgestellt

München: Polizei und Behörden informieren heute - drei Tage vor Beginn des Oktoberfests über die Sicherheits- und Verkehrsmaßnahmen. Kontrollen an den Eingängen und hohe Polizeipräsenz gehören auch in diesem Jahr zum Sicherheitskonzept. Nach der Terrorattacke von Solingen sollen Ordner erstmals an den Eingängen der Festzelte stichprobenartig Hand-Metalldetektoren einsetzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2024 05:00 Uhr