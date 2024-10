Kontroverse Anhörung zum Brenner-Nordzulauf im Bundestag

Berlin: Das Bahn-Großprojekt Brenner-Nordzulauf ist am Mittag Thema im Verkehrsausschuss des Bundestags gewesen. Dabei warben Experten noch einmal für verschiedene Varianten. Knackpunkt ist, ob bei dem Neubau der Strecke im Inntal weitere Gleise unterirdisch verlaufen sollen. Kritiker betonten, dass ein Tunnel das Projekt deutlich teurer machen und den Bau verzögern würde. Die Befürworter hingegen sehen dadurch einen geringeren Eingriff in die Landschaft und dadurch mehr Akzeptanz in der Bevölkerung. Durch das Inntal verlaufen bereits die bestehende Bahnstrecke, eine vierspurige Autobahn, eine Hochspannungsleitung und eine Öl- und Gaspipeline. Der Brenner-Nordzulauf soll Deutschland an den Brenner-Basistunnel in Österreich anschließen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.10.2024 19:45 Uhr