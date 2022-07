Kontrollzentrum für ukrainische Getreide-Exporte eröffnet in Istanbul

Istanbul: In der Türkei wird heute das Zentrum zur Kontrolle von ukrainischen Getreideausfuhren über das Schwarze Meer eröffnet. Es ist nach UN-Angaben das Herzstück des Abkommens, mit dem die Blockade ukrainischer Häfen aufgehoben werden sollte. Am Kontrollzentrum werden demnach Militärs aus Russland, der Türkei und der Ukraine mit UN-Personal arbeiten. Sie sollen für die Sicherheit der Schiffe sorgen, die Getreide aus der Ukraine über den Bosporus transportieren. Außerdem sollen sie die Ladung der Schiffe kontrollieren, auch auf dem Rückweg. Russland befürchtet, dass Waffen in die Ukraine geschmuggelt werden. Der Getreidetransport könnte in wenigen Wochen beginnen. Moskau hatte zugesichert, weder die Schiffe noch beteiligte Häfen anzugreifen. Mit dem Angriff auf Odessa hat das russische Militär aber schon einmal gegen das Abkommen verstoßen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2022 08:00 Uhr