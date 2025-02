Kontrolleure finden im Ostallgäu tote Rinder auf Bauernhof

Sonthofen: Im Landkreis Oberallgäu werden bei Kontrolle eines Bauernhofs rund 30 tote Rinder entdeckt: Das teilte das Landratsamt in Sonthofen mit. Auf dem Hof hatte es demnach schon früher Verstöße in verschiedenen Bereichen gegeben. Jetzt stellten die Kontrolleure fest, dass außerdem ein Großteil der rund 120 Rinder und 55 Schweine unterernährt oder krank war. Dem Halter wurden seine Tiere daraufhin weggenommen und in anderen Betrieben untergebracht. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob sich der Landwirt wegen Tierquälerei verantworten muss.

