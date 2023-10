Kontrollen an Grenzen zu Tschechien und Polen haben begonnen

Berlin: Nach dem Einlenken von Bundesinnenministerin Faeser haben an den deutschen Grenzen zu Polen und Tschechien stationäre Grenzkontrollen begonnen. In Oberfranken sind einem Sprecher der Bundespolizei zufolge Polizisten an den Übergängen in Selb und Schirnding präsent. Auch in Brandenburg und Sachsen startete die Polizei mit festen Kontrollen. Faeser hatte die Kontrollen nach langem Zögern bei der EU-Kommission angemeldet. Zudem sollen die Kontrollen der Bundespolizei an der österreichischen Grenze nochmals um sechs Monate verlängert werden. Sie bestehen seit 2015. Laut Bundesinnenministerium geht es dabei darum, die Schleuserkriminalität stärker zu bekämpfen und die irreguläre Migration zu begrenzen. Bis Anfang Oktober hat die Bundespolizei etwa 98.000 unerlaubte Einreisen nach Deutschland registriert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2023 06:00 Uhr