Kontrollen an deutschen Grenzen werden bis Montag beendet

Berlin: Bis Anfang nächster Woche fährt die Bundespolizei die Corona-bedingten Kontrollen an den deutschen Grenzen weiter zurück. Wie bereits bekannt war, verringert die Regierung erneut die Zahl der kontrollierten Grenzübergänge und auch den personellen Einsatz. Vor knapp einer Woche war schon öffentlich geworden, dass ab Mitte Juni an den deutschen Grenzen wieder Normalbetrieb herrschen soll. Anders als bei Reisen in die meisten europäischen Länder rät die Regierung von Fernreisen weiter ab. Eine entsprechende Warnung verlängerte sie bis Ende August. Ausnahmen kann es aber für Staaten geben, die die Ausbreitung des Virus im Griff haben oder beispielsweise über ein gutes Gesundheitssystem verfügen. - Eine wichtige Neuerung wird es auch für Pauschalurlauber geben. Sie sollen bei der Pleite ihres Reiseanbieters künftig besser abgesichert sein. Das Kabinett brachte eine Novelle auf den Weg, nach der Touristikunternehmen dafür demnächst in einen Pflichtfonds einzahlen müssen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.06.2020 14:45 Uhr