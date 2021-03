Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Tirol gehen weiter

Nachrichtenarchiv - 28.03.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Trotz veränderter Risikoeinstufung durch das Robert-Koch-Institut sind die Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Tirol heute fortgesetzt worden. Zwar gelten beide nicht mehr als Virusvariantengebiet, sofortige Lockerungen bedeutet die Änderung allerdings nicht. Laut der bayerischen Quarantäne-Verordnung reicht es, sich in den zehn Tagen vor Einreise in einem Virusvariantengebiet aufgehalten zu haben, damit Test-, Anmelde- und Quarantäne-Pflicht greifen. Die größte Veränderung ist für Tirol zu erwarten, das künftig nur noch als normales Risikogebiet gilt. Tschechien bleibt in der höheren Kategorie Hochinzidenzgebiet, dort werden dementsprechend weniger Erleichterungen erwartet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2021 18:00 Uhr