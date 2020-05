Kontingent ausländischer Saisonarbeitskräfte ist noch nicht ausgeschöpft

Nachrichtenarchiv - 13.05.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Obergrenze für ausländische Saisonarbeiter ist bei weitem nicht erreicht worden. Seit Anfang April seien rund 28.000 gemeldete Helfer eingereist, teilte Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner mit; für die kommenden Tage seien der Bundespolizei noch rund 5500 angekündigt. Gestattet wurden von der Bundesregierung je 40.000 für April und Mai. Viele ausländische Arbeitskräfte konnten wegen der europaweiten Grenzschließungen nicht mehr auf dem Landweg durch Ungarn und Österreich anreisen. Es zeichne sich aber ab, dass die Landwirtschaft mit Saisonarbeitskräften und helfenden Händen ausreichend versorgt sei, so Klöckner. - Die Regelung soll in Absprache des Landwirtschafts- mit dem Innenministerium in Berlin verlängert werden. Deutschland kann sich bei Obst und Gemüse nicht selbst versorgen. Deshalb, so Klöckner, sei es wichtig, dass es möglich sei zu ernten und zu pflanzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2020 17:00 Uhr