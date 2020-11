Kontaktregeln für die Feiertage stehen offenbar

Nachrichtenarchiv - 24.11.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Für Weihnachten und Silvester wollen die Bundesländer die Kontaktregeln lockern. Wie aus einer gemeinsamen Beschlussvorlage hervorgeht, sollen sich in der Zeit vom 23. Dezember bis zum 1. Januar bis zu zehn Personen aus mehreren Haushalten treffen können. Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Außerhalb dieses Zeitraumes dürfen weiterhin nur fünf Personen aus zwei Haushalten zusammen kommen. Weiter ist kein generelles Verbot von Silversterfeuerwerk geplant. Dieses solle nur auf belebten Plätzen und Straßen gelten. An Schulen in Regionen mit deutlich mehr als 50 Neuinfektionen wird nach dem Willen der Länder künftig ab Klasse sieben eine Maskenpflicht im Unterricht eingeführt. Die bisher im Teil-Lockdown geltenden Maßnahmen sollen bis zum 20. Dezember beibehalten und die sogenannten November-Hilfen, etwa für die Gastronomie, dementsprechend offenbar verlängert werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2020 12:00 Uhr