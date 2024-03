Kontaktgruppe sichert Ukraine weitere Unterstützung zu

Ramstein: Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-Pfalz haben sich Vertreter von rund 50 Ländern über weitere Militärhilfen für die Ukraine abgestimmt. Der amerikanische Verteidigungsminister Austin erklärte nach den Beratungen, man sei entschlossener denn je. Die Ukraine kämpfe seit zwei Jahren mutig gegen die Invasoren. Russland dürfe nicht siegen und sei international isoliert. Wenn in die Sicherheit der Ukraine investiert werde, so Austin, dann werde in die eigene Sicherheit investiert. Bundes-Verteidigungsminister Pistorius hatte zuvor bereits ein weiteres Hilfspaket Deutschlands für die Ukraine angekündigt. Es soll ein Volumen von 500 Millionen Euro haben. Es gehe zunächst um 10.000 Schuss Munition aus den Beständen der Bundeswehr, später würden 180.000 Schuss geliefert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2024 17:00 Uhr