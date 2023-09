Kontaktgruppe sagt der Ukraine in Ramstein weitere Hilfen zu

Ramstein: Die Teilnehmer der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe haben Kiew langfristige Unterstützung versprochen. Die 50 teilnehmenden Nationen wollen den Menschen in der Ukraine demnach Hilfe jeglicher Art anbieten. Dabei steht die militärische Unterstützung im Mittelpunkt. Vor allem sollen Flugabwehr und Munition der Ukraine bei der aktuellen Gegen-Offensive helfen. Außerdem sollen Stromgeneratoren für die kalte Jahreszeit geliefert werden. Die USA haben mehr als zwei Milliarden Dollar zugesagt. US-Verteidigungsminister Austin kündigte an, dass schon bald US-Kampfpanzer vom Typ M1 Abrams an Kiew geliefert werden. Mit Blick auf die laufende ukrainische Gegenoffensive sagte Austin, diese mache "weiterhin stetige Fortschritte".

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.09.2023 18:15 Uhr