Kontaktbeschränkungen in Deutschland bleiben weiter in Kraft

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Kampf gegen das Coronavirus werden die seit Wochen geltenden Kontaktbeschränkungen in Deutschland wohl bis zum 3. Mai verlängert. Darauf verständigten sich Bund und Länder nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios bei ihren Beratungen am Nachmittag. Demnach sollen die Schulen schrittweise wieder geöffnet werden. Ab dem 4. Mai sollen die Abschlussklassen, die obersten Grundschulklassen und diejenigen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen, wieder in der Schule unterrichtet werden. Bereits ab Montag sollen laut ARD-Hauptstadtstudio Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen dürfen. Unabhängig von der Größe sollen auch Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen wieder öffnen dürfen. Großveranstaltungen bleiben dagegen bis Ende August grundsätzlich untersagt. Davon sind dem Vernehmen nach auch Fußballspiele betroffen. Prinzipiell soll das Tragen sogenannter Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel dringend empfohlen werden - eine bundesweite Maskenpflicht soll es den Informationen zufolge aber nicht geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 18:00 Uhr