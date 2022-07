Konsumstimmung ist so schlecht wie nie zuvor

Nachrichtenarchiv - 27.07.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat ein neues Rekordtief erreicht. Das zeigt der Index des Forschungsinstituts GfK für August. Selbst in den Lockdown-Phasen während der Pandemie sei der Wert besser gewesen, hieß es bei der GfK. Für August prognostiziert die GfK einen Wert von minus 30,6. In normalen Zeiten bewegt sich die Kurve der Konsumstimmung stabil um den Wert von 10. Grund für die schlechte Stimmung ist nach GfK-Angaben die momentane politische Lage. Konsumexperte Rolf Bürkl sagte, zu den Sorgen wegen des Krieges, unterbrochener Lieferketten und steigender Energie- und Lebensmittelpreise komme jetzt noch die Angst vor einem Gasengpass im Winter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2022 09:00 Uhr