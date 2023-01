Konsumklima steigt trotz lauer Kauflaune

Kurzmeldung ein/ausklappen Polen beantragt Weitergabe von deutschen Kampfpanzern

Berlin: Polen hat bei der Bundesregierung offiziell die Weitergabe von deutschen Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine beantragt. Das hat der polnische Verteidigungsminister Balszczak getwittert. Weil der Leopard aus deutscher Produktion stammt, ist eine Zustimmung der Bundesregierung erforderlich, bevor Polen die Panzer an die Ukraine weitergeben kann. Der neue Bundesverteidigungsminister Pistorius hatte eine schnelle Entscheidung über die Lieferung von Kampfpanzern in Aussicht gestellt. Nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg sagte Pistorius, er habe andere Partnerländer, die solche Panzer haben, ausdrücklich ermuntert, ukrainische Soldaten für den Umgang damit auszubilden. Stoltenberg unterstrich, wie wichtig es sei, so schnell wie möglich moderne und schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Dabei komme Deutschland eine Schlüsselrolle zu. Wörtlich sagte er: "Deutsche Waffen retten jeden Tag Leben in der Ukraine".

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.01.2023 11:15 Uhr