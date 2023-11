Konsumklima hellt sich vor Weihnachten etwas auf

Nürnberg: Vor Weihnachten hat sich das Konsumklima in Deutschland leicht verbessert. Wie aus der aktuellen Studie des Marktforschungsinstituts GfK hervorgeht, wurde der Abwärtstrend der vergangenen Monate gestoppt. Allerdings bleibt das Niveau im langfristigen Vergleich sehr niedrig. Es gebe keinerlei Signale für eine nachhaltige Erholung in den kommenden Monaten, hieß es. Die Stimmung bei den Verbrauchern bleibe weiterhin von Verunsicherung geprägt. Als Gründe nannte die GfK die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, und die hohe Inflation in Deutschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.11.2023 09:15 Uhr