Konsumklima bessert sich trotz lauer Kauflaune

Nachrichtenarchiv - 24.01.2023 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die Stimmung der Verbraucher in Deutschland hat sich im Januar weiter aufgehellt. Das geht aus der aktuellen Konsumklimastudie des Marktforschungsunternehmens GfK hervor. Allerdings ist die Neigung zu größeren Anschaffungen rückläufig. Zwar sorgen die weniger stark steigenden Preise für Energie und die nicht ganz so schlechten Konjunkturaussichten für Hoffnung bei den Konsumenten. Viele legten derzeit mit Blick auf die Heizkostenabrechnung Geld zur Seite. Das fehle dann für andere Ausgaben. Der private Konsum werde in diesem Jahr keinen positiven Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung leisten können, prognostizieren die Konsumforscher. Der Pessimismus habe aber nachgelassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2023 10:00 Uhr